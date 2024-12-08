Лапид по Сирии: "Поддерживаю расширение зоны безопасности до прояснения ситуации"

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Смена власти в Сирии – это сложное событие с множеством последствий, к которому необходимо подходить с осторожностью и ответственностью, избегая ненужных заявлений, которые могут подтолкнуть новое сирийское правительство к конфронтации. Я поддерживаю расширение зоны безопасности до прояснения ситуации. Одновременно Израиль должен работать над созданием региональной коалиции против иранской оси".