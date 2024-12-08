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Израиль

Лапид по Сирии: "Поддерживаю расширение зоны безопасности до прояснения ситуации"

время публикации: 08 декабря 2024 г., 16:16 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 16:27
Лапид по Сирии: "Поддерживаю расширение зоны безопасности до прояснения ситуации"
Miriam Alster/Flash90

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Смена власти в Сирии – это сложное событие с множеством последствий, к которому необходимо подходить с осторожностью и ответственностью, избегая ненужных заявлений, которые могут подтолкнуть новое сирийское правительство к конфронтации. Я поддерживаю расширение зоны безопасности до прояснения ситуации. Одновременно Израиль должен работать над созданием региональной коалиции против иранской оси".

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