Нетаниягу около границы с Сирией: "Мы протягиваем руку мира"

В воскресенье, 8 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац посетили гору Бенталь на Голанских высотах около границы с Сирией, где расположен наблюдательный пункт. В поездке их сопровождал глава регионального совета Голан Ури Кельнер.

Премьер-министра сопровождал военный секретарь генерал-майор Роман Гофман, политический советник доктор Офир Флек и представитель премьер-министра Омер Достри.

Делегацию встретили командующий Северным округом генерал-майор Ори Гордин и командир 210-й дивизии бригадный генерал Яир Плай, которые рассказали о ситуации на сирийской границе и о готовности сил ЦАХАЛа.

Нетаниягу выступил с заявлением: "Это исторический день в истории Ближнего Востока. Режим Асада был центральным звеном иранской оси зла – этот режим пал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли Ирану и "Хизбалле", главным сторонникам режима Асада. Это создало цепную реакцию на всем Ближнем Востоке среди всех, кто стремился освободиться от этого режима угнетения и тирании. Это, разумеется, создает новые, очень важные возможности для Государства Израиль. Но тоже не без рисков. Мы работаем в первую очередь для защиты нашей границы. Эта территория в течение почти 50 лет была буферной зоной, контроль над которой был согласован в 1974 году в рамках Соглашения о разделении сил. Это соглашение рухнуло, сирийские солдаты покинули свои позиции. Вчера вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров я поручил ЦАХАЛу занять буферную зону и прилегающие к ней командные позиции. Мы не позволим никаким враждебным силам утвердиться на нашей границе. В то же время мы работаем над политикой добрососедства, того самого добрососедства, которое мы поддерживали, когда основали здесь полевой госпиталь, который лечил тысячи сирийцев, которые были ранены в ходе гражданской войны. Здесь, в Израиле, родились сотни сирийских детей. Поэтому мы протягиваем руку мира нашим соседям-друзам. Прежде всего, это братья наших братьев-друзов в Государстве Израиль. И мы также протягиваем руку мира курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем. Мы будем внимательно следить за развитием событий. Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить нашу границу и обеспечить нашу безопасность".

Министр обороны Исраэль Кац сказал: "Падение Асада – это серьезный удар по иранской оси зла, которая поставила перед собой цель уничтожить Государство Израиль. Щупальца осьминога отрубаются одно за другим. Мы пришли сюда, чтобы четко заявить, что мы полны решимости обеспечить безопасность на Голанских высотах... Мы полны решимости не допустить возврата к ситуации 6 октября – ни на Голанских высотах, ни где-либо еще".

Как сообщалось ранее, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные около границы с Сирией, приведены в состояние повышенной боевой готовности после падения режима Башара Асада. Израильские военные готовятся к возможному отражению попыток проникновения на территорию Израиля со стороны Сирии.

В официальном заявлении ЦАХАЛа утром 8 декабря говорилось: "В свете событий в Сирии и в соответствии с оценкой ситуации и возможностью проникновения вооруженных людей в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в нескольких необходимых для обороны точках, это делается в целях обеспечения безопасности поселков на Голанских высотах и ​​граждан Израиля. Подчеркнем, что ЦАХАЛ не вмешивается в события, происходящие в Сирии. ЦАХАЛ будет продолжать действовать так и насколько необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Государство Израиль и его граждан".

Судя по имеющимся данным, силы ЦАХАЛа развернуты в районе Хан-Арнабэ, обычно контролируемом миссией ООН. Отметим, что впервые с 1974 года бронетехника ЦАХАЛа введена в буферную зону на границе Израиля и Сирии.

Саудовские СМИ сообщают, что силы ЦАХАЛа поднялись на 578 метров вверх и заняли сирийскую вершину Хермона.

В блоге Х радиостанции "Галей ЦАХАЛ" военный корреспондент Дорон Кадош сообщил, что силы 98-й дивизии, включая бригаду "Цанханим" и бригаду коммандос, переброшены на границу с Сирией. Ранее 98-я дивизия ЦАХАЛа действовала на юге Ливана.

До начала наступления сирийских оппозиционных сил в Сирии границу с этой страной контролировали силы 210-й дивизии ЦАХАЛа.

Командование Северным округом ЦАХАЛа объявило, что, в связи с ситуацией в Сирии, временно закрываются школы в четырех друзских населенных пунктах на севере Голанских высот. Школы не будут пока работать в Мадждаль-Шамсе, Масаде, Эйн-Кании и Букате. При этом детские сады продолжат пока работать в обычном режиме. Режим работы образовательных учреждений в других районах Голанских высот не меняется.

ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной районы Мером Голан, Эйн-Зиван, Буката. В некоторые районы фермерам будет организован ограниченный доступ.

События в Сирии развиваются стремительно. Режим Асада пал буквально в считанные дни после того, как силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и отрядов протурецкой вооруженной оппозиции начали наступления с севера на юг страны.