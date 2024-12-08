Араб из Рамаллы выдавал себя за военнослужащего ЦАХАЛа и планировал теракты
время публикации: 08 декабря 2024 г., 16:11 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 16:11
Военнослужащие ЦАХАЛа задержали в деревне Наалин в окрестностях Рамаллы 36-летнего палестинца, который разыскивался по подозрению в террористической деятельности.
В социальных сетях были обнаружены его публикации, в которых он одет в военную форму Армии Обороны Израиля и выдает себя за военнослужащего ЦАХАЛа. Существует подозрение, что он планировал использовать военную форму для совершения терактов против израильтян.
Полиция установила личность подозреваемого, и в воскресенье утром он был задержан и передан полиции для проведения расследования. При обыске в доме подозреваемого была обнаружена военная форма израильской армии и дополнительное военное снаряжение.
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