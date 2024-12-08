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Израиль

В Кирьят-Гате задержаны девять нелегалов и двое их работодателей

Нелегалы
время публикации: 08 декабря 2024 г., 20:06 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 20:11
В Кирьят-Гате задержаны девять нелегалов и двое их работодателей
Пресс-служба муниципалитета Кирьят-Гата

Сотрудники полиции Кирьят-Гата при участии муниципальной службы охраны, подразделения пограничной полиции (МАГАВ) и местных сил безопасности, включая добровольцев и оперативные группы быстрого реагирования ("китот коненут"), провели в выходные операцию на строительных площадках города по поиску нелегалов.

В ходе операции были задержаны 9 нелегалов, а также арестованы 2 работодателя, нарушившие закон. Все задержанные переданы в отдел расследований для дальнейших разбирательств.

Сообщается, что операция – часть усилий полиции Кирьят-Гата и муниципалитета по укреплению безопасности жителей города.

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