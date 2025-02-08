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Израиль

ЦАХАЛ готов к приему похищенных, возвращающихся в Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
время публикации: 08 февраля 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 10:07
ЦАХАЛ готов к приему похищенных, возвращающихся в Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа завершили подготовку к приему похищенных, возвращающихся в Израиль из сектора Газы.

В субботу, 8 февраля, ХАМАСом будут освобождены Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами.

Оказавшись на территории Израиля они, в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛа, прибудут в специальный пункт приема на границе с сектором Газы, возле Реим. Там у них будет возможность получить первую медицинскую и психологическую помощь, привести себя в порядок и встретиться с ближайшими членами семьи. Затем они будут доставлены в больницы "Ихилов" и "Шиба".

Израиль
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