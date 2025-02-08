ЦАХАЛ готов к приему похищенных, возвращающихся в Израиль

ВВС ЦАХАЛа завершили подготовку к приему похищенных, возвращающихся в Израиль из сектора Газы.

В субботу, 8 февраля, ХАМАСом будут освобождены Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами.

Оказавшись на территории Израиля они, в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛа, прибудут в специальный пункт приема на границе с сектором Газы, возле Реим. Там у них будет возможность получить первую медицинскую и психологическую помощь, привести себя в порядок и встретиться с ближайшими членами семьи. Затем они будут доставлены в больницы "Ихилов" и "Шиба".