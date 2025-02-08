Эйнав Ценгаукер – Нетаниягу: состояние заложников – цена вашего промедления

Эйнав Ценгаукер, мать Матана Ценгаукера, похищенного террористами 7 октября 2023 года около границы Газы, обратилась к премьер-министру Биньямину Нетаниягу после того, как завершилась передача троих заложников, Охада Бен-Ами, Ора Леви и Эли Шараби, силам ЦАХАЛа.

Эйнав заявила: "Вы видите, в каком они состоянии? Вы видите последствия вашего промедления?". Она подчеркнула, что "те, кто не выйдут оттуда сейчас, не выживут в этом аду". "Времени нет. Нужно полностью выполнить соглашение и ускорить процесс", – сказала она.

Ранее трое израильтян, освобожденных ХАМАСом, были переданы силам ЦАХАЛа. Все они крайне истощены.