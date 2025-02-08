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Израиль

Министерство главы правительства: мы не можем игнорировать ужасающие сцены, которые увидели сегодня

Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 08 февраля 2025 г., 12:19 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 12:29
Министерство главы правительства: мы не можем игнорировать ужасающие сцены, которые увидели сегодня
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Министерство главы правительства опубликовало специальное сообщение: "Правительство Израиля обнимает вернувшихся в Израиль Охада Бен-Ами, Ора Леви и Элиягу Шараби. Родственники получили информацию об их передаче нашим силам. Правительство и службы безопасности окажут всестороннюю поддержку им и их семьям. Израильское правительство привержено возвращению всех похищенных и пропавших без вести. Мы не можем игнорировать ужасающие сцены, которые увидели сегодня. "Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих" (Псалом 31:15)".

Ранее трое израильтян, освобожденных ХАМАСом, были переданы силам ЦАХАЛа. Все они крайне истощены.

Израиль
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