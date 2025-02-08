Террористы вернулись в Газу: среди них Мухаммад Бараш, приговоренный к трем пожизненным срокам

Палестинские заключенные, освобожденные в рамках пятого этапа сделки по "обмену пленными", прибыли в Рамаллу и Хан-Юнис.

Среди них: Мухаммад Бараш, приговоренный к трем пожизненным срокам и освобожденный после 23 лет тюрьмы; Шади Фахри Баргути, проведший в израильской тюрьме 22 года (его отец ранее также был освобожден в рамках сделки после 33 лет в тюрьме); Ияд Абу Шахдам, также осужденный на пожизненный срок и отбывший в тюрьме 22 года.