183 палестинских террориста покинули тюрьмы "Офер" и "Кциот"
время публикации: 08 февраля 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 13:43
183 палестинских террориста покинули тюрьмы "Офер" и "Кциот" в ходе пятого этапа сделки по "обмену пленными".
Управление по делам заключенных в правительстве ХАМАСа объявило, что в субботу, 9 февраля, в рамках "обмена пленными" будут освобождены 183 палестинских заключенных, из которых 18 отбывают пожизненное заключение, 54 – длительные сроки лишения свободы, а 111, жители сектора Газы, арестованные после 7 октября.