183 палестинских террориста покинули тюрьмы "Офер" и "Кциот" в ходе пятого этапа сделки по "обмену пленными".

Управление по делам заключенных в правительстве ХАМАСа объявило, что в субботу, 9 февраля, в рамках "обмена пленными" будут освобождены 183 палестинских заключенных, из которых 18 отбывают пожизненное заключение, 54 – длительные сроки лишения свободы, а 111, жители сектора Газы, арестованные после 7 октября.