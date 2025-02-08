Началось освобождение палестинских заключенных из тюрем "Офер" и "Кциот"

Пенитенциарная служба приступила к освобождению палестинских заключенных из тюрем "Офер" и "Кциот" в рамках пятого этапа сделки об "обмене пленными". Заключенные садятся в автобусы, готовясь к транспортировке в сопровождении сил безопасности. Сегодня из тюрем будут освобождены 183 террориста.

Управление по делам заключенных в правительстве ХАМАСа объявило, что в субботу, 9 февраля, в рамках "обмена пленными" будут освобождены 183 палестинских заключенных, из которых 18 отбывают пожизненное заключение, 54 – длительные сроки лишения свободы, а 111, жители сектора Газы, арестованные после 7 октября.