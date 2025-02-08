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Израиль

В числе освобожденных палестинских заключенных – главарь ХАМАСа в Рамалле

ХАМАС
Террористы
время публикации: 08 февраля 2025 г., 22:59 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 23:04
В числе освобожденных палестинских заключенных – главарь ХАМАСа в Рамалле
AP Photo/Mahmoud Illean

В числе 183 палестинских заключенных, освобожденных в субботу, 8 февраля, в рамках сделки по освобождению заложников, руководитель ХАМАСа в Рамалле Джамаль аль-Тауиль, который был арестован в июне 2021 года.

Как сообщает Sky NEWS Arabya, семеро из 183 освобожденных заключенных были госпитализированы из-за состояния их здоровья. В их числе – Джамаль аль-Тауиль, один из лидеров ХАМАСа в Иудее и Самарии, главарь ХАМАСа в Рамалле.

Шейх Джамаль аль-Тауиль – высокопоставленный деятель ХАМАСа, который занимался восстановлением и руководством штабом ХАМАСа в Рамалле.

Семеро заключенных, подлежащих депортации за границу, были переданы Египту и отправлены в Каир, хотя конечный пункт их депортации пока неясен, за исключением небольшого числа тех, кого согласилась принять Турция.

Израиль
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