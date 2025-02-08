x
08 февраля 2025
|
последняя новость: 22:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 февраля 2025
|
08 февраля 2025
|
последняя новость: 22:59
08 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле гостиниц Мертвого моря и на Голанах пройдут военные учения

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 февраля 2025 г., 22:46 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 22:49
Возле гостиниц Мертвого моря и на Голанах пройдут военные учения
Пресс-служба ЦАХАЛа

В воскресенье, 9 февраля, в районе действий дивизии Иудеи и Самарии в Иорданской долине, в районе гостиниц Мертвого Моря, а также на Голанских высотах, пройдут военные учения.

В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военного транспорта и служб безопасности. Будут также слышны взрывы, но нет причин для беспокойства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 февраля 2025

ЦАХАЛ сегодня проведет учения около границы с Газой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2025

Сегодня проходят учения ЦАХАЛа в Верхней Галилее
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 января 2025

На базе генштаба "Кирия" в Тель-Авиве сегодня пройдут военные учения