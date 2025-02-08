Возле гостиниц Мертвого моря и на Голанах пройдут военные учения

В воскресенье, 9 февраля, в районе действий дивизии Иудеи и Самарии в Иорданской долине, в районе гостиниц Мертвого Моря, а также на Голанских высотах, пройдут военные учения.

В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военного транспорта и служб безопасности. Будут также слышны взрывы, но нет причин для беспокойства.