Возле гостиниц Мертвого моря и на Голанах пройдут военные учения
время публикации: 08 февраля 2025 г., 22:46 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 22:49
В воскресенье, 9 февраля, в районе действий дивизии Иудеи и Самарии в Иорданской долине, в районе гостиниц Мертвого Моря, а также на Голанских высотах, пройдут военные учения.
В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военного транспорта и служб безопасности. Будут также слышны взрывы, но нет причин для беспокойства.
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