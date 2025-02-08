Заложники переданы "Красному Кресту". Машины покинули площадь и направляются к силам ЦАХАЛа и ШАБАКа.

Ранее, в 10:50, на площадь в Дир аль-Балахе въехала первая машина ХАМАСа. Боевики сфотографировали ее снаружи и заглянули внутрь. Спустя пять минут – вторая, с вооруженными террористами. Затем третья, в которой находятся заложники.

В 11:00 из машины вывели Охада Бен-Ами. Он передвигается самостоятельно. Затем из автомобиля вывели Эли Шараби и Ора Леви. Они также идут самостоятельно. Все трое выглядит очень истощенными.