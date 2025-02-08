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Израиль

Заложники переданы "Красному Кресту"

Заложники
время публикации: 08 февраля 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 11:21
Заложники переданы "Красному Кресту"
Abed Rahim Khatib/Flash90

Заложники переданы "Красному Кресту". Машины покинули площадь и направляются к силам ЦАХАЛа и ШАБАКа.

Ранее, в 10:50, на площадь в Дир аль-Балахе въехала первая машина ХАМАСа. Боевики сфотографировали ее снаружи и заглянули внутрь. Спустя пять минут – вторая, с вооруженными террористами. Затем третья, в которой находятся заложники.

В 11:00 из машины вывели Охада Бен-Ами. Он передвигается самостоятельно. Затем из автомобиля вывели Эли Шараби и Ора Леви. Они также идут самостоятельно. Все трое выглядит очень истощенными.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 февраля 2025

Заложников вывели из машины. Они передвигаются самостоятельно