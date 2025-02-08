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Израиль

Заложников вывели из машины. Они передвигаются самостоятельно

Заложники
ХАМАС
время публикации: 08 февраля 2025 г., 11:03 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 11:11
Заложников вывели из машины. Они передвигаются самостоятельно
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В 11:00 из машины вывели Охада Бен-Ами. Он передвигается самостоятельно. Затем из автомобиля вывели Эли Шараби и Ора Леви. Они также идут самостоятельно. Все трое выглядит очень истощенными.

"Ведущий" поднес микрофон Охаду Бен-Ами, чтобы он сказал заранее подготовленные ХАМАСом слова благодарности террористам. Затем микрофон был поднесен Эли Шараби и Ору Леви.

Израиль
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