Заложников вывели из машины. Они передвигаются самостоятельно
время публикации: 08 февраля 2025 г., 11:03 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 11:11
В 11:00 из машины вывели Охада Бен-Ами. Он передвигается самостоятельно. Затем из автомобиля вывели Эли Шараби и Ора Леви. Они также идут самостоятельно. Все трое выглядит очень истощенными.
"Ведущий" поднес микрофон Охаду Бен-Ами, чтобы он сказал заранее подготовленные ХАМАСом слова благодарности террористам. Затем микрофон был поднесен Эли Шараби и Ору Леви.