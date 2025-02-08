Заложников вывели из машины. Они передвигаются самостоятельно

В 11:00 из машины вывели Охада Бен-Ами. Он передвигается самостоятельно. Затем из автомобиля вывели Эли Шараби и Ора Леви. Они также идут самостоятельно. Все трое выглядит очень истощенными.

"Ведущий" поднес микрофон Охаду Бен-Ами, чтобы он сказал заранее подготовленные ХАМАСом слова благодарности террористам. Затем микрофон был поднесен Эли Шараби и Ору Леви.