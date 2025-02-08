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Израиль

Минздрав: освобожденные ХАМАСом израильтяне крайне истощены

Заложники
время публикации: 08 февраля 2025 г., 17:51 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 17:51
Ор Леви встречается с родственниками в больнице "Шиба".
Фото: Хаим Цах

Представитель министерства здравоохранения доктор Агар Мизрахи сообщила, что освобожденные ХАМАСом Охад Бен-Ами, Эли Шараби и Ор Леви находятся в крайне истощенном состоянии, они сильно похудели.

"Это тяжелое зрелище, – сказала она. – Мы делаем все возможное, чтобы оказать им физическую и психологическую помощь, а также поддержать их семьи".

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Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами вернулись в Израиль