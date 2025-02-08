Минздрав: освобожденные ХАМАСом израильтяне крайне истощены

Представитель министерства здравоохранения доктор Агар Мизрахи сообщила, что освобожденные ХАМАСом Охад Бен-Ами, Эли Шараби и Ор Леви находятся в крайне истощенном состоянии, они сильно похудели.

"Это тяжелое зрелище, – сказала она. – Мы делаем все возможное, чтобы оказать им физическую и психологическую помощь, а также поддержать их семьи".