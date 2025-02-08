Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами вернулись в Израиль

8 февраля состоялся пятый этап сделки по "обмену пленными" между Израилем и ХАМАСом. В рамках этого этапа ХАМАСом были освобождены трое заложников: Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами.

Все трое былипереданы "Красному Кресту" во время одной общей "церемонии", устроенной ХАМАСом. Заложников доставили в Дир аль-Балах на машине с хамасовским логотипом и под руки вывели на сцену. Все трое мужчин крайне истощены, они сильно похудели и выглядят значительно старше своих лет.

После встречи с близкими в специальном пункте приема освобождаемых заложников возле Реим, Охад, Эли и Ор были доставлены в больницу.

Координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш заявил:

"Государство Израиль крайне негативно относится к повторяющимся нарушениям со стороны ХАМАСа, и особенно к состоянию трёх похищенных, которые были освобождены сегодня утром. Мы не будем молчать по этому поводу. Посредникам было передано сообщение, и будут приняты соответствующие меры".