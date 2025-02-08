После освобождения заложники прибудут в специальный пункт приема на границе с сектором Газы

В субботу, 8 февраля, ХАМАСом будут освобождены Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами.\

Оказавшись на территории Израиля они, в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛа, прибудут в специальный пункт приема на границе с сектором Газы, возле Реим. Там у них будет возможность получить первую медицинскую и психологическую помощь, привести себя в порядок и встретиться с ближайшими членами семьи. Затем они будут доставлены в больницы "Ихилов" и "Шиба".

Эли Шараби, 56 лет (из Беэри). Жена Эли Шараби, Лиана, и две дочери, Ноя (16) и Яэль (13), были убиты в результате нападения ХАМАСа 7 октября. Также был похищен и, судя по имеющимся сведениям, убит его брат Йоси. После освобождения Эли встретят его сестра и мать.

Ор Леви, 34 года (из Гиватаима, похищен с фестиваля "Нова"). Жена Ора Леви, Эйнав, была убита на фестивале "Нова" 7 октября, дома остался трехлетний сын Альмог. Ора встретит его мать.

Охад Бен-Ами, 56 лет (из Беэри). Жена Охада Бен-Ами, Раз, была похищена из кибуца Беэри и позднее освобождена в результате сделки в ноябре 2023 года. У супругов три дочери.