Источник в службе безопасности сообщил, что время "церемонии" передачи заложников ХАМАСом "Красному Кресту" изменено. Все заложники будут собраны в одной точке Газы в 10:00. Однако, по словам источника, этот график тоже не может считаться окончательным.

Ранее ХАМАС заявлял, что готовится провести "церемонию" освобождения заложников в двух местах, как и в прошлый раз.

Сегодня в обмен на 183 палестинских заключенных (из которых 18 отбывают пожизненное заключение, 54 – длительные сроки лишения свободы, а 111 жители сектора Газы, арестованные после 7 октября 2023 года) на свободу выйдут трое заложников-израильтян – Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами.