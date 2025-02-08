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Израиль

Время "церемонии" передачи заложников ХАМАСом "Красному Кресту" изменено

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 08 февраля 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 08 февраля 2025 г., 08:26
Время второй "церемонии" передачи заложников ХАМАСом "Красному Кресту" изменено
AP Photo/Abdel Kareem

Источник в службе безопасности сообщил, что время "церемонии" передачи заложников ХАМАСом "Красному Кресту" изменено. Все заложники будут собраны в одной точке Газы в 10:00. Однако, по словам источника, этот график тоже не может считаться окончательным.

Ранее ХАМАС заявлял, что готовится провести "церемонию" освобождения заложников в двух местах, как и в прошлый раз.

Сегодня в обмен на 183 палестинских заключенных (из которых 18 отбывают пожизненное заключение, 54 – длительные сроки лишения свободы, а 111 жители сектора Газы, арестованные после 7 октября 2023 года) на свободу выйдут трое заложников-израильтян – Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 февраля 2025

ХАМАС готовится к "церемонии" передачи заложников в Дир аль-Балахе