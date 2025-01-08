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Израиль

ЦАХАЛ сообщил БАГАЦу о готовности принять тысячи ультраортодоксов

Призыв ультраортодоксов
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 08 января 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 11:33
ЦАХАЛ сообщил БАГАЦу о готовности принять тысячи ультраортодоксов
Chaim Goldberg/Flash90

БАГАЦ рассматривает апелляцию, поданную "Движением за качество власти", организацией "Исраэль хофшит" и другими с требованием начать призыв учащихся йешив. Истцы требуют также обозначить четкие критерии призыва ультраортодоксов, а также санкции в отношении тех, кто уклоняется от призыва.

В ходе заседания было представлено заключение ЦАХАЛа, согласно которому до конца июля 2025-го года армия может принять и абсорбировать 4800 ультраортодоксов. (годичный призыв в ЦАХАЛ начинается в июле и заканчивается в июле следующего года). В ЦАХАЛе утверждают, что до конца 2025-го года может призвать еще 6000 ультраортодоксов, а начиная с июля 2026 года не будет каких-либо ограничений в том что касается способности армии принимать на службу ультраортодоксов.

Речь идет о первом отчете, в котором ЦАХАЛ говорит о готовности призвать более 10000 ультраортодоксов за один календарный год.

Израиль
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