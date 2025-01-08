x
08 января 2025
|
последняя новость: 10:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 января 2025
|
08 января 2025
|
последняя новость: 10:49
08 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Канцелярия Нетаниягу опровергла публикации о прекращении войны в Газе в обмен на список заложников

Заложники
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
время публикации: 08 января 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 10:43
Канцелярия Нетаниягу опровергла публикации о прекращении войны в Газе в обмен на список заложников
Flash90/Miriam Alster

Канцелярия премьер-министра Израиля опровергла, сообщения возможном о прекращении боевых действий в Газе на несколько недель в обмен на список имен заложников, появившиеся в некоторых арабских СМИ.

"Это абсолютная ложь и часть психологической войны, которую ХАМАС пытается вести против семей заложников и граждан Израиля. Государство Израиль продолжит действовать, чтобы вернуть всех наших заложников домой", – сказано в заявлении офиса главы правительства Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 января 2025

Представитель ХАМАСа в Ливане: решены все спорные вопросы со сделке с Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 января 2025

Канцелярия Нетаниягу опровергает сообщения о переданном ХАМАСом списке заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 06 января 2025

СМИ: получен список с именами 34 заложников, которых ХАМАС готов освободить