Канцелярия Нетаниягу опровергла публикации о прекращении войны в Газе в обмен на список заложников

Канцелярия премьер-министра Израиля опровергла, сообщения возможном о прекращении боевых действий в Газе на несколько недель в обмен на список имен заложников, появившиеся в некоторых арабских СМИ.

"Это абсолютная ложь и часть психологической войны, которую ХАМАС пытается вести против семей заложников и граждан Израиля. Государство Израиль продолжит действовать, чтобы вернуть всех наших заложников домой", – сказано в заявлении офиса главы правительства Израиля.