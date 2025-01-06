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Стартовала первая волна призыва в ультраортодоксальную бригаду "Хашмонаим"

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 06 января 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 08:52
Стартовала первая волна призыва в ультраортодоксальную бригаду "Хашмонаим"
Yonatan Sindel/Flash90

5 января стартовала первая волна призыва в ультраортодоксальную бригаду "Хашмонаим". Около 50 первых ультраортодоксальных призывников уже поступили на службу, они составят ядро первой роты бригады. Кроме того, вскоре будет завершен призыв около 100 ультраортодоксов, которые поступят на службу в резерве и начнут пехотную подготовку.

Бригада "Хашмонаим" адаптирована к особенностям ультраортодоксального образа жизни, включая подготовку персонала и модернизацию базы. Новая боевая часть предназначена исключительно для представителей ультрарелигиозного сектора, поэтому среди правил значатся запрет на принесение "нескромных" газет и книг, а также бритье бритвенным лезвием. В течение месяца планируются дополнительные волны призыва.

В ЦАХАЛе заявили, что нынешняя волна призыва являются первым шагом в процессе создания ультраортодоксальной бригады. По словам представителей армии, это – значительный этап в расширении участия ультраортодоксального сектора в армии Израиля, особенно в свете оперативных потребностей, обусловленных войной "Железные мечи".

Член Кнессета от партии "Ликуд" Дан Илуз прокомментировал событие: "Это важный момент – осознавать, как ультраортодоксальная молодежь, выросшая в среде, где служба не считалась необходимой, делает смелый шаг, защищая Израиль". Илуз добавил, что хотя создание бригады "Хашмонаим" – это лишь первый шаг, он имеет историческое значение. "Этот шаг укрепляет Израиль и показывает изменения, которые происходят в обществе", – отметил он.

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