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Израиль

Пожар в Кирьят-Ате, двое пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
Пожары
время публикации: 08 января 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 09:29
Пожар в Кирьят-Ате, двое пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 8 января в Кирьят-Ате в четырехэтажном жилом доме на улице А-Бекурим возник пожар, в результате которого пострадали несколько человек.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Судя по имеющимся данным, пожар возник в квартире на четвертом этаже.

Информация уточняется.

Представитель MDA: В 8:52 на горячую линию 101 MDA в районе Кармель поступило сообщение о пожаре в 4-этажном жилом доме на улице Бекурим в Кирьят-Ате. Медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь двум тяжелораненым Тимуру.

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