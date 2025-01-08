Пожар в Кирьят-Ате, двое пострадавших в тяжелом состоянии

Утром 8 января в Кирьят-Ате в четырехэтажном жилом доме на улице А-Бекурим возник пожар, в результате которого пострадали несколько человек.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Судя по имеющимся данным, пожар возник в квартире на четвертом этаже.

Информация уточняется.

Представитель MDA: В 8:52 на горячую линию 101 MDA в районе Кармель поступило сообщение о пожаре в 4-этажном жилом доме на улице Бекурим в Кирьят-Ате. Медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь двум тяжелораненым Тимуру.