В 2023 году количество йешиботников резко выросло

Согласно новому Ежегоднику об ультраортодоксальной общине, подготовленному Израильским институтом демократии, в 2023 году количество учеников йешив и колелей выросло на 8,5%.

За последний год добавилось 19,5 тысяч новых учеников йешив и колелей, что в 2,5 раза превышает темпы прироста ультраортодоксального населения.

При этом количество учеников высоких йешив (то есть неженатых йешиботников) выросло на 6,6%, а количество учеников колелей (то есть женатых йешиботников) – на 10,8%.

При этом в предшествующие десять лет темпы прироста количества учеников колелей составляли 3,9%, а учеников высоких йешив – 3,4%, то есть были ниже темпов прироста ультраортодоксального населения (4%).

Параллельно уровень занятости мужчин в ультраортодоксальном секторе сократился на 2%.

Очевидно, причина данной тенденции – резкое увеличение бюджетов йешив и колелей в 2023 году после прихода к власти действующего правительства, в котором ультраортодоксальные партии играют важную роль.

Темпы роста количества ультраортодоксов, получающих академическое образование, снизились с 9% в три предшествующих года до 4% в 2022/2023 году.