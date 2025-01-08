79-летний мужчина обнаружен на пустыре через двое суток после исчезновения

Через 48 часов после исчезновения сотрудники полиции Северного округа разыскали 79-летнего Абдельмасиха Эгнатиуса из Нацерета, который пропал без вести в понедельник, 6 января. В последний раз его видели неподалеку от коммерческого центра в Ноф а-Галиль, после чего от пожилого человека не было вестей.

Сразу после появления информации о пропавшем, сотрудники полиции Северного округа начали активные розыски, они установили маршрут пожилого человека, который передвигался при помощи трости и едва ли мог далеко уйти, сняли десятки камер наружного наблюдения, чтобы на их записях найти пропавшего.

Благодаря записям им удалось примерно установить район, где может находиться Абдельмасих Эгнатиус. В среду, 8 января, полицейским удалось найти пропавшего: он лежал на земле на пустыре, в полубессознательном состоянии, но он был жив.

Пострадавшего доставили в больницу для осмотра и восстановления, он находится в сознании. Полиция также поблагодарила всех, кто принимал участие в розысках.