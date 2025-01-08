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Израиль

79-летний мужчина обнаружен на пустыре через двое суток после исчезновения

Розыск
Полиция
время публикации: 08 января 2025 г., 16:08 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 16:08
79-летний мужчина обнаружен на пустыре через двое суток после исчезновения
Пресс-служба полиции Израиля
79-летний мужчина обнаружен на пустыре через двое суток после исчезновения
Пресс-служба полиции Израиля

Через 48 часов после исчезновения сотрудники полиции Северного округа разыскали 79-летнего Абдельмасиха Эгнатиуса из Нацерета, который пропал без вести в понедельник, 6 января. В последний раз его видели неподалеку от коммерческого центра в Ноф а-Галиль, после чего от пожилого человека не было вестей.

Сразу после появления информации о пропавшем, сотрудники полиции Северного округа начали активные розыски, они установили маршрут пожилого человека, который передвигался при помощи трости и едва ли мог далеко уйти, сняли десятки камер наружного наблюдения, чтобы на их записях найти пропавшего.

Благодаря записям им удалось примерно установить район, где может находиться Абдельмасих Эгнатиус. В среду, 8 января, полицейским удалось найти пропавшего: он лежал на земле на пустыре, в полубессознательном состоянии, но он был жив.

Пострадавшего доставили в больницу для осмотра и восстановления, он находится в сознании. Полиция также поблагодарила всех, кто принимал участие в розысках.

Израиль
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