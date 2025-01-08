Дефицит учителей английского в Израиле: 40% работающих педагогов не имеют подходящей квалификации

Парламентская комиссия по вопросам образования, культуры и спорта обсудила острый дефицит учителей английского языка в Израиле. Речь идет о давнем кризисе, который в последние годы еще более обострился. В 2017 году министерство образования запустило национальную программу по продвижению преподавания английского языка, однако несмотря на достижения этой программы, в 2020 году она была значительно сокращена.

Из работающих в нашей стране 19 тысяч преподавателей английского языка лишь 12 тысяч (около 60%) обладают соответствующей квалификацией, тогда как остальные не прошли необходимую подготовку. И даже с учетом этого факта системе образования страны не хватает еще, как минимум, 660 преподавателей английского языка.

В ходе заседания были предложены различные пути решения проблемы – прежде всего, расширение национальной программы ТАЛМА, цель которой – повысить качество преподавания английского языка и укрепить систему общественного образования. В рамках этой программы в Израиль приезжают преподаватели английского языка из других стран, большинство прибывающих – евреи.

По словам генерального директора программы ТАЛМА Идо Маацри, за последнее десятилетие Израиль посетили 2500 учителей-евреев со всего мира, но этого все еще недостаточно. Он считает необходимым расширить программу, включив в нее педагогов, не подпадающих под Закон о Возвращении – устранение этого барьера может привлечь дополнительные силы и значительно улучшить уровень английского языка у израильских детей.

Однако представительница министерства образования Ирис Битон заявила, что нельзя принимать на работу учителей, не являющихся гражданами Израиля. Она представила различные программы министерства образования по поиску новых кадров среди учителей-репатриантов, вернувшихся после длительного пребывания за границей учителей, а также среди выпускников факультетов английского языка,

Представительница министерства образования Циона Леви рассказала о внедрении новых технологий: каждая школа может бесплатно получить онлайн-курсы, однако председатель комиссии Йосеф Тайеб (ШАС) выразил опасение, что в бедуинском и ультрарелигиозном секторе этот подход не найдет применения, что было уже доказано в период коронакризисных ограничений. Резюмируя заседание, он заявил, что комиссия порекомендует рассмотреть дополнительные решения, такие как интеграция в систему образования студентов педагогических специальностей, преподавание других предметов англоговорящими учителями, привлечение работников хайтека к преподаванию английского и поручение работы в начальных классах отличникам-старшеклассникам.