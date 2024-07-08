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Израиль

Шоссе Аялон перекроют на две ночи подряд

время публикации: 08 июля 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 21:33
Шоссе Аялон перекроют на две ночи подряд
Avshalom Sassoni/Flash90

Компания "Нетивей Аялон" сообщает о перекрытии движения по шоссе Аялон (трасса 20) в ночь с понедельника, 8 июля, на вторник, 9 июля, и в ночь со вторника, 9 июля, на среду, 10 июля.

Оба раза движение в южном направлении будет блокироваться на участке между развязками Хоф а-Шарон и Шмарьягу-Мизрах.

Причина блокирования – установка указателей для скоростных полос движения.

Израиль
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