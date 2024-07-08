Шоссе Аялон перекроют на две ночи подряд

Компания "Нетивей Аялон" сообщает о перекрытии движения по шоссе Аялон (трасса 20) в ночь с понедельника, 8 июля, на вторник, 9 июля, и в ночь со вторника, 9 июля, на среду, 10 июля.

Оба раза движение в южном направлении будет блокироваться на участке между развязками Хоф а-Шарон и Шмарьягу-Мизрах.

Причина блокирования – установка указателей для скоростных полос движения.