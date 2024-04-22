Командующий штабом Центрального военного округа Иегуда Фукс подал в отставку

Командующий штабом Центрального военного округа генерал-майор Иегуда Фукс сообщил начальнику Генерального штаба Герци А-Леви о своем намерении уйти в отставку, начиная с августа текущего года. Причиной своего ухода Фукс называет ощущение, что он исчерпал себя на этой должности. Генерал-майор Иегуда Фукс возглавлял штаб Центрального военного округа с августа 2021 года.

Ранее в понедельник о своем уходе в отставку объявил глава управления разведки ЦАХАЛа (АМАН) генерал-майор Аарон Халива. Халива еще в октябре 2023 года заявил о своей ответственности за провал военной разведки 7 октября и о намерении уйти в отставку.

В начале апреля об уходе в отставку заявил командир аналитического отдела управления военной разведки генштаба ЦАХАЛа (АМАН) бригадный генерал Амит Саар.

По мнению специалистов, решение командующего штабом Центрального округа генерал-майора Иегуды Фукса оставить службу не связано с чередой громких отставок в руководстве силовых служб, однако те же специалисты полагают, что эта отставка далеко не последняя.