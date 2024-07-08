x
08 июля 2024
|
последняя новость: 18:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июля 2024
|
08 июля 2024
|
последняя новость: 18:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На этой неделе ЦАХАЛ опубликует результаты расследования "боя за кибуц Беэри" 7 октября

время публикации: 08 июля 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 18:40
На этой неделе ЦАХАЛ опубликует результаты расследования "боя за кибуц Беэри" 7 октября
AP Photo/Ariel Schalit

В четверг, 11 июля, ЦАХАЛ обнародует результаты расследования действий военных под командованием бригадного генерала Барака Хирама во время боя с террористами в кибуце Беэри 7 октября 2023 года. В понедельник, 8 июля, доклад был представлен начальнику Генштаба Герци А-Леви.

По просьбе жителей кибуца Беэри, 11 июля доклад им будет представлен в гостинице Мертвого моря, где они проживают после эвакуации.

Отдельно выдержки из доклада будут представлены родным 18 военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в бою за Беэри, а также семьям пятерых членов отряда самообороны кибуца.

Доклад также будет опубликован на специальном сайте, чтобы с ним могла ознакомиться широкая общественность.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 июля 2024

"Гаарец": 7.10 была введена в действие "инструкция Ганнибал" в отношении солдат и гражданских
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июля 2024

Жительница кибуца Беэри Вивиан Сильвер посмертно награждена Гессеновской премией мира
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2024

Госконтролер посетил районы, атакованные террористами 7 октября