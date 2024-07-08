На этой неделе ЦАХАЛ опубликует результаты расследования "боя за кибуц Беэри" 7 октября
время публикации: 08 июля 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 18:40
В четверг, 11 июля, ЦАХАЛ обнародует результаты расследования действий военных под командованием бригадного генерала Барака Хирама во время боя с террористами в кибуце Беэри 7 октября 2023 года. В понедельник, 8 июля, доклад был представлен начальнику Генштаба Герци А-Леви.
По просьбе жителей кибуца Беэри, 11 июля доклад им будет представлен в гостинице Мертвого моря, где они проживают после эвакуации.
Отдельно выдержки из доклада будут представлены родным 18 военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в бою за Беэри, а также семьям пятерых членов отряда самообороны кибуца.
Доклад также будет опубликован на специальном сайте, чтобы с ним могла ознакомиться широкая общественность.
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