На этой неделе ЦАХАЛ опубликует результаты расследования "боя за кибуц Беэри" 7 октября

В четверг, 11 июля, ЦАХАЛ обнародует результаты расследования действий военных под командованием бригадного генерала Барака Хирама во время боя с террористами в кибуце Беэри 7 октября 2023 года. В понедельник, 8 июля, доклад был представлен начальнику Генштаба Герци А-Леви.

По просьбе жителей кибуца Беэри, 11 июля доклад им будет представлен в гостинице Мертвого моря, где они проживают после эвакуации.

Отдельно выдержки из доклада будут представлены родным 18 военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в бою за Беэри, а также семьям пятерых членов отряда самообороны кибуца.

Доклад также будет опубликован на специальном сайте, чтобы с ним могла ознакомиться широкая общественность.