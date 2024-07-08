Министерства обороны и финансов обсуждают детали закона о продлении срока службы

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр обороны Йоав Галант обсуждают детали законопроекта, предусматривающего продление срочной службы до трех лет.

Как сообщает "Кан", премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение министрам прийти к соглашению в течение двух недель.

Согласно опубликованной информации, разногласия между министрами касаются двух основных вопросов: срока действия нового распоряжения и числа солдат, на которых оно будет распространяться. Министр обороны требует, чтобы решение о продлении срока службы действовало по меньшей мере десять лет. В оборонном ведомстве полагают, что это позволит сделать процесс формирования вооруженных сил более эффективным. В министерстве финансов хотят ограничить срок действия распоряжения пятью годами, чтобы уменьшить его экономические последствия.

Минфин требует также ввести дифференцированный подход к вопросу продления срока службу. Согласно предложению, представленному министерством финансов, солдаты, проходящие службу в небоевых подразделениях, будут служить меньше и будут получать меньше денег за службу. В минобороны, в свою очередь, говорят о том, что вопрос дифференцированности можно будет обсуждать через два или три года, когда станет ясно, есть ли достаточно солдат в распоряжении армии.