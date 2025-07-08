ВВС Израиля уничтожили одного из ключевых командиров ХАМАСа в Ливане

ВВС Израиля, действуя в соответствии с разведданными и под руководстом Северного командования, атаковали и ликвидировали террориста Махрана Мустафу Баджура в районе Триполи в Ливане.

На протяжении многих лет Баджур руководил многочисленными террористическими актами, направленными против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля. Во время войны он был ответственным за ракетные обстрелы Нагарии, Кирьят-Шмоны и других городов по всей стране.

Террорист был одним из ключевых командиров ХАМАСа в Ливане и на протяжении многих лет способствовал наращиванию военной мощи организации в этой стране. Он активно участвовал в создании военного потенциала ХАМАСа, занимаясь закупкой оружия и укрепляя связи с различными террористическими организациями в регионе.

Его ликвидация является значительным ударом по деятельности ХАМАСа в Ливане, говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.