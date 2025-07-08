Эфи Дефрин: "ЦАХАЛ сейчас контролирует 65% территории сектора Газы"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин выступил с заявлением для СМИ, в котором коснулся трагедии в Байт-Хануна на севере сектора Газы, где в ходе операции погибли пятеро бойцов батальона "Нецах Иегуда". Дефрин подчеркнул, что "безопасность бойцов является главным приоритетом".

Дефрин также ответил на высказывание министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что "ЦАХАЛ не справляется со своими обязанностями", заявив, что "ЦАХАЛ выполняет свою миссию – а тех, кто так не считает, приглашаем встретиться с бойцами в секторе Газы".

Дефрин добавил, что "ЦАХАЛ сейчас контролирует 65% территории сектора".