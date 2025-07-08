Командир батальона "Нецах Йегуда": "Вчера мы потеряли пятерых отважных бойцов"

Спустя сутки после гибели пятерых военнослужащих в бою в Байт-Хануне командир батальона "Нецах Йегуда" обратился к своим бойцам, сказав: "Вчера мы потеряли пятерых лучших сыновей, отважных бойцов, которые были тесно связаны со своей страной и сражались, защищая народ Израиля".

Батальон "Нецах Йегуда" уже более полутора лет сражается в секторе Газы под командованием Северной бригады. В ходе боев были уничтожены сотни террористических объектов, как над землей, так и под землей, тоннели, пусковые ракетные установки и заминированные здания. Кроме того, силы ЦАХАЛа ликвидировали множество террористов при содействии ВВС и в прямом бою, а также обнаружили склады вражеского оружия.

Помимо участия в интенсивных боях в секторе Газы, силы батальона принимали участие в оборонительных операциях на границах с Сирией и южным Ливаном.