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Израиль

Командир батальона "Нецах Йегуда": "Вчера мы потеряли пятерых отважных бойцов"

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 июля 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 21:29
Пресс-служба ЦАХАЛа

Спустя сутки после гибели пятерых военнослужащих в бою в Байт-Хануне командир батальона "Нецах Йегуда" обратился к своим бойцам, сказав: "Вчера мы потеряли пятерых лучших сыновей, отважных бойцов, которые были тесно связаны со своей страной и сражались, защищая народ Израиля".

Батальон "Нецах Йегуда" уже более полутора лет сражается в секторе Газы под командованием Северной бригады. В ходе боев были уничтожены сотни террористических объектов, как над землей, так и под землей, тоннели, пусковые ракетные установки и заминированные здания. Кроме того, силы ЦАХАЛа ликвидировали множество террористов при содействии ВВС и в прямом бою, а также обнаружили склады вражеского оружия.

Помимо участия в интенсивных боях в секторе Газы, силы батальона принимали участие в оборонительных операциях на границах с Сирией и южным Ливаном.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2025

В Газе погибли пять военнослужащих ЦАХАЛа