x
08 июля 2025
|
последняя новость: 05:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июля 2025
|
08 июля 2025
|
последняя новость: 05:57
08 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Газе погибли пять военнослужащих ЦАХАЛа

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 08 июля 2025 г., 05:57 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 06:26
В Газе погибли пять военнослужащих ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Моше Нисим Фреш и Меир Шимон Амар
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на севере сектора Газы погибли пять военнослужащих ЦАХАЛа.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Старший сержант Меир Шимон Амар, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир".

Сержант Моше Нисим Фреш, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир".

Имена еще троих погибших будут опубликованы позже.

В том же инциденте были тяжело ранены два бойца 97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 888 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook