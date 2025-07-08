В Газе погибли пять военнослужащих ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на севере сектора Газы погибли пять военнослужащих ЦАХАЛа.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Старший сержант Меир Шимон Амар, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир".

Сержант Моше Нисим Фреш, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир".

Имена еще троих погибших будут опубликованы позже.

В том же инциденте были тяжело ранены два бойца 97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 888 военнослужащих ЦАХАЛа.