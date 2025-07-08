ЦАХАЛ уничтожил двух террористов "Хизбаллы" в Ливане, включая командира "Радуан"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает об уничтожении с ударных беспилотников двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана, осуществленных во вторник, 7 июля.

В частности, в районе Дейр-Кифа был ликвидирован командир сил "Радуан" в этом районе Али Абдельхасан Хидар.

Он занимался организацией и продвижением террористических атак против сил ЦАХАЛа и против гражданских населенных пунктов Израиля, включая "план завоевания Галилеи". В последние месяцы Хидар занимался попытками восстановить террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана, что нарушает соглашение о прекращении огня в Ливане.

Примерно через два часа был уничтожен еще один террорист "Хизбаллы", на этот раз в районе деревни Бейт-Лиф в округе Бинт-Джбейль.