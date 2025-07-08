x
08 июля 2025
|
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июля 2025
|
08 июля 2025
|
последняя новость: 12:30
08 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ уничтожил двух террористов "Хизбаллы" в Ливане, включая командира "Радуан"

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 08 июля 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 12:07
ЦАХАЛ уничтожил двух террористов "Хизбаллы" в Ливане, включая командира "Радуан"
AP Photo/Hassan Ammar

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает об уничтожении с ударных беспилотников двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана, осуществленных во вторник, 7 июля.

В частности, в районе Дейр-Кифа был ликвидирован командир сил "Радуан" в этом районе Али Абдельхасан Хидар.

Он занимался организацией и продвижением террористических атак против сил ЦАХАЛа и против гражданских населенных пунктов Израиля, включая "план завоевания Галилеи". В последние месяцы Хидар занимался попытками восстановить террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана, что нарушает соглашение о прекращении огня в Ливане.

Примерно через два часа был уничтожен еще один террорист "Хизбаллы", на этот раз в районе деревни Бейт-Лиф в округе Бинт-Джбейль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2025

641-й день войны: погибшие в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2025

640-й день войны: противостояние с хуситами, удары в Газе, операции в Ливане, Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 июля 2025

Ливанские источники: беспилотник ЦАХАЛа атаковал автомобиль в 10 км от границы