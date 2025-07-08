Двое мотоциклистов погибли в ДТП возле поселка Пцаэль в Иорданской долине

На шоссе 90 возле поселка Пцаэль в Иорданской долине мотоцикл, на котором ехали два человека, столкнулся с автомобилем. В результате столкновения мотоцикл и автомобиль загорелись.

Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" были вынуждены констатировать смерть двоих мотоциклистов в возрасте около 30 лет, они получили множественные травмы.

Водитель автомобиля, получивший легкие травмы, после оказания помощи был эвакуирован в больницу.