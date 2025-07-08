Рабочий погиб на заводе в Петах-Тикве, медики оказались бессильны
время публикации: 08 июля 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 16:32
Мужчина в возрасте около 50 лет погиб в результате несчастного случая во время работы на заводе в Петах-Тикве.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшего без признаков жизни, со следами крайне тяжелых травм.
После медицинской проверки они были вынуждены констатировать смерть пострадавшего на месте происшествия.
Полиция ведет расследование обстоятельств производственной аварии.