Рабочий погиб на заводе в Петах-Тикве, медики оказались бессильны

Мужчина в возрасте около 50 лет погиб в результате несчастного случая во время работы на заводе в Петах-Тикве.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшего без признаков жизни, со следами крайне тяжелых травм.

После медицинской проверки они были вынуждены констатировать смерть пострадавшего на месте происшествия.

Полиция ведет расследование обстоятельств производственной аварии.