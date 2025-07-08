Гидеон Саар подал в отставку из Кнессета, его место займет Акрам Хасон

Министр иностранных дел Гидеон Саар подал в отставку из Кнессета в рамках "норвежского закона" – он стал третьим депутатом из списка "Махане Мамлахти", покинувшим израильский парламент за эту неделю.

Гидеон Саар подал прошение об отставке спикеру Кнессета Амиру Охане. Отставка вступит в силу через 48 часов после передачи этого документа, и с прекращением работы Саара в Кнессете депутатский мандат получит бывший депутат Кнессета от партии "Кулану" друзский политик Акрам Хасон, входящий в партию Гидеона Саара.