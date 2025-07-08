Гидеон Саар подал в отставку из Кнессета, его место займет Акрам Хасон
время публикации: 08 июля 2025 г., 16:04 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 16:04
Министр иностранных дел Гидеон Саар подал в отставку из Кнессета в рамках "норвежского закона" – он стал третьим депутатом из списка "Махане Мамлахти", покинувшим израильский парламент за эту неделю.
Гидеон Саар подал прошение об отставке спикеру Кнессета Амиру Охане. Отставка вступит в силу через 48 часов после передачи этого документа, и с прекращением работы Саара в Кнессете депутатский мандат получит бывший депутат Кнессета от партии "Кулану" друзский политик Акрам Хасон, входящий в партию Гидеона Саара.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2025