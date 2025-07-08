Подробности трагедии в Бейт-Хануне: первоначальный взрыв и обстрел спасателей

В понедельник вечером в Бейт-Хануне боевики вновь использовали излюбленный прием исламских террористов: против израильских военнослужащих были применены мощные взрывные устройства, после чего засевшие в засаде террористы открыли огонь по подразделениям, прибывшим для эвакуации и оказания помощи пострадавшим.

В результате этой атаки погибли пятеро военнослужащих: бойцы 97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир" старший сержант Меир Шимон Амар, 20 лет, сержант Моше Нисим Фреш, 20 лет, старший сержант Ноам Аарон Мусгадиан, 20 лет и старший сержант Моше Шмуэль Нолл, 21 год, а также боец Северной бригады дивизии Газа старший сержант резерва Беньямин Асулин, 28 лет. Еще 14 военнослужащих получили ранения.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, трагедия произошла вечером в понедельник около 22:00. Бойцы полевого ультрарелигиозного подразделения "Нецах Иегуда" действовали в рамках наземной операции в районе Бейт-Хануна. На определенном этапе против них были задействованы два взрывных устройства, одно за другим. От взрыва пострадали несколько бойцов.

Когда спасательные подразделения прибыли на место происшествия, террористы, находившиеся в засаде рядом, открыли по ним огонь. В результате этого спасательная операция была особенно сложной, как из-за большого количества пострадавших, включая участвующих в эвакуации бойцов, так и из-за того, что спасение происходило под огнем. Из-за сложности спасательной операции на место было вызвано подкрепление.

Подобную схему террористы применяли и в инциденте на прошлой неделе в Бейт-Хануне, в ходе которого погиб 19-летний сержант Асаф Замир, и в инциденте с подрывом бронетранспортера "Пума", где погибли офицер ЦАХАЛа и шестеро бойцов инженерных войск – 21-летний сержант Алон Давидов, 21-летний лейтенант Матан Шай Яшиновски, 20-летний старший сержант Ронель Бен-Моше, 20-летний старший сержант Нив Радиа, 19-летний сержант Ронен Шапиро, 21-летний сержант Шахар Маноав и 20-летний сержант Мааян Барух Перлштейн.

ХАМАС и "Исламский джихад" много лет инвестировали средства и усилия в развитие возможностей взрывных устройств, таких как мощные фугасы, противотанковые мины, двуступенчатые взрывные устройства и даже такие, которые закладываются внутри бетонных средств. Угроза взрывных устройств существует почти в каждой зоне боевых действий – и на главных улицах, и на узких переулках, и внутри зданий, и под землей.

Очень часто террористы заранее размещают взрывные устройства вдоль маршрутов движения, минируют дома или закладывают бомбы под землю. Иногда взрывные устройства приводят в действие дистанционно, иногда с помощью датчиков движения, на открытие двери или на вес наступившего бойца или техники. Террористы также стремятся прикрепить взрывные устройства к инженерной технике.

Из-за этой угрозы ЦАХАЛ принимает меры для минимизации риска: широкая зачистка территории, применение инженерных средств для прокладывания маршрутов, использование роботов и бронированной техники, предварительная разведка для выявления заминированных домов и подозрительных мест. Часто угрозу удается обезвредить. Но, к сожалению, не всегда.