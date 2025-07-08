На пляже Бар-Кохба Ашкелоне из воды вытащили мужчину, идет реанимация
время публикации: 08 июля 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 15:04
Мужчина в возрасте около 45 лет был извлечен из воды без сознания на пляже Бар-Кохба в Ашкелоне. На место происшествия прибыла бригада "Маген Давид Адом", они приступили к реанимации пострадавшего.
В ходе реанимации медикам удалось восстановить сердцебиение пострадавшего. Он был эвакуирован в больницу "Барзилай" в Ашкелоне в тяжелом и нестабильном состоянии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2025