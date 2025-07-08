На пляже Бар-Кохба Ашкелоне из воды вытащили мужчину, идет реанимация

Мужчина в возрасте около 45 лет был извлечен из воды без сознания на пляже Бар-Кохба в Ашкелоне. На место происшествия прибыла бригада "Маген Давид Адом", они приступили к реанимации пострадавшего.

В ходе реанимации медикам удалось восстановить сердцебиение пострадавшего. Он был эвакуирован в больницу "Барзилай" в Ашкелоне в тяжелом и нестабильном состоянии.