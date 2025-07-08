Мужчина погиб от удара током во время работы во дворе дома в Явне

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о мужчине, который получил поражение током во время работы в своем саду в Явне.

Фельдшеры и парамедики МАДА пытались реанимировать пострадавшего, но их усилия оказались напрасными, и они были вынуждены констатировать его смерть.

Сообщается, что речь идет о 57-летнем мужчине, он получил значительные поражения электротоком.