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Израиль

Мужчина погиб от удара током во время работы во дворе дома в Явне

Несчастные случаи
время публикации: 08 июля 2025 г., 14:13 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 14:13
Мужчина погиб от удара током во время работы во дворе дома в Явне
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о мужчине, который получил поражение током во время работы в своем саду в Явне.

Фельдшеры и парамедики МАДА пытались реанимировать пострадавшего, но их усилия оказались напрасными, и они были вынуждены констатировать его смерть.

Сообщается, что речь идет о 57-летнем мужчине, он получил значительные поражения электротоком.

Израиль
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