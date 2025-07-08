Мужчина погиб от удара током во время работы во дворе дома в Явне
время публикации: 08 июля 2025 г., 14:13 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 14:13
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о мужчине, который получил поражение током во время работы в своем саду в Явне.
Фельдшеры и парамедики МАДА пытались реанимировать пострадавшего, но их усилия оказались напрасными, и они были вынуждены констатировать его смерть.
Сообщается, что речь идет о 57-летнем мужчине, он получил значительные поражения электротоком.
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