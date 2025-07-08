"Проект Дина" опубликовал отчет о сексуализированном насилии 7 октября 2023 года

Исследовательская группа "Проект Дина" (The Dinah Project) опубликовала во вторник, 8 июля, новый отчет о сексуализированном насилии, совершенном террористами ХАМАСа и других группировок в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Работа над отчетом длилась полтора года, он был передан супруге президента Израиля Ицхака Герцога Михаль Герцог в ходе специальной презентации.

Это подробный, академически сформулированный и составленный исследовательский документ, свидетельствующий: сексуализированное насилие было широко распространенным и систематическим во время атаки 7 октября, изнасилования, включая групповые изнасилования, происходили как минимум в шести разных местах. Большинство жертв "замолчали навсегда" – они были либо убиты во время нападений, либо они настолько травмированы, что не могут говорить.

Этот отчет основан на показаниях 15 освобожденных заложников и заложниц из сектора Газы (лишь одна из которых говорила ранее), а также на показаниях выжившей после попытки изнасилования на музыкальном фестивале Nova, в него включены также показания 17 человек, которые видели и слышали нападения, и показания терапевтов, работающих с травмированными выжившими.

"Были выявлены четкие закономерности в том, как совершалось сексуальное насилие, – сказано в этом документе. – Включая жертв, найденных частично или полностью обнаженными со связанными руками, часто привязанных к деревьям или столбам, а также доказательства групповых изнасилований с последующим убийствам и увечья гениталий".

Террористы совершали сексуализированное насилие в отношении израильтян на фестивале Nova, на шоссе 232, на военной базе в Нахаль-Озе, а также в трех кибуцах – Реим, Нир-Оз и Кфар-Аза. Те, кто был взят в заложники, также подвергались сексуализированному насилию. Многие вернувшиеся сообщают о принуждении к наготе, физических и словесных сексуальных домогательствах, нападениях сексуализированного характера и угрозах принудительного брака.1

Проект по сбору всех доступных доказательств и обеспечению признания и справедливости для жертв и выживших был инициирован профессором Рут Гальперин-Каддари, директором Центра Рут и Эммануэля Ракмана по продвижению статуса женщин в Университете Бар-Илан, Шарон Загаги-Пинхас, экспертом по международному праву и бывшим главным военным прокурором, и отставной судьей Навой Бен-Ор, экспертом в сфере сексуализированного насилия над детьми и бывшей заместительницей государственного прокурора.

Они назвали его "Проект Дина" в честь первой жертвы изнасилования, танахической Дины единственной дочери Иакова, которую изнасиловал князь Сихема (Шхема), что заставило братьев Дины убить мужчин его племени и похитить их женщин. "Голос Дины никогда не был слышен, – подчеркивает Гальперин-Каддари, – Наш проект станет голосом для тех, кто не способен больше – или кто больше не с нами, чтобы говорить".

Данный отчет представляет собой правовую основу для признания творившегося 7 октября 2023 года в Израиле сексуализированного насилия преступлением против человечности и призывает к коллективной уголовной ответственности всех причастных к этим преступлениям. Авторы документа рекомендуют использовать его в международных судебных процессах в Гааге и в других разбирательствах.

В отчете приводятся свидетельства жертвы попытки изнасилования на фестивале Nova, которая решилась рассказать о пережитом лишь через 17 месяцев после травмы. Терапевты говорят и о других жертвах, которые пока слишком травмированы, чтобы рассказать о пережитом публично. Впервые говорившие свидетели изнасилований, включая двух братьев, которые прятались под кустами и медсестру, прятавшуюся в контейнере, рассказали о 15 инцидентах, включая групповые изнасилования.

"Мы обнаружили закономерности, – сообщила Загаги-Пинхас. – Женщины найдены мертвыми, обнаженными и изуродованными, с огнестрельными ранениями гениталий, – и привязанными к деревьям. И тот факт, что одни и те же вещи происходили в нескольких местах, не может быть совпадением, это доказательство преднамеренности преступлений". Она рассказала о десятках тел молодых женщин, которые были раздеты, и некоторые были привязаны к деревьям или столбам. "Многие свидетели, с которыми мы говорили, рассказывают о том, что жертв расстреляли, и затем продолжали насиловать уже мертвые тела", – добавила она.

Судья Бен-Ор подчеркнула: речь идет о массовых случаях, большинство жертв убиты или настолько травмированы, что не могут говорить, что делает проблематичным установление ответственности. "Поэтому необходима новая правовая основа и новые способы судебного преследования, – отмечает Бен-Ор. – Сексуальное насилие в конфликте – это разрушение и дегуманизация общества, поэтому сама идея о поиске конкретного преступника, причинившего вред конкретной жертвы, неуместна. Говорить "когда я присоединился к ХАМАСу, я подразумевал только убийство женщин и детей, но я против изнасилований" – смехотворно. За все, что было сделано в рамках атаки, вы несете полную ответственность".

Отчет "Проекта Дина" призывает генерального секретаря ООН направить миссию по установлению фактов в свете новых показаний и включить ХАМАС в черный список в ежегодном отчете ООН о тех, кто использует сексуальное насилие как оружие войны.