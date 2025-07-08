СМИ: Нетаниягу сможет назначить Зини на должность главы ШАБАКа через 60 дней

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара и правительство пришли к соглашению о порядке назначения главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Согласно информации, опубликованной в СМИ, в рамках достигнутого компромисса, Баарав-Миара согласится на то, чтобы главу ШАБАКа назначал премьер-министр, и чтобы будущим главой был Давид Зини.

Однако назначение это будет сделано через 60 дней, когда, судя по всему завершится расследование дела "Катаргейт", что отменит состояние конфликта интересов премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В эти 60 дней обязанности главы ШАБАКа будет исполнять Ш., находящийся в этой должности сейчас.

Как сообщает корреспондент 14-го канала Моти Кастель, компромисс был предложен судьей Гилой Кнафи-Штайниц в ходе закрытого заседания, состоявшегося 7 июля.

В настоящий момент, предложение компромисса передано в суд. Если судьи Ицхак Амит, Алекс Штайн и Гила Кнафи-Штайниц утвердят его, он получит статус судебного вердикта и вступит в силу.