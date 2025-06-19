Баарав-Миара: новый глава ШАБАКа мог быть уже назначен, если бы Нетаниягу передал полномочия одному из министров

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара передала в Высший суд справедливости (БАГАЦ) свою реакцию на утверждения премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявлявшего, что назначение его кандидата на пост главы Общей службы безопасности (ШАБАК) генерал-майора Давида Зини не повлияет на расследование "Катар-гейта".

По словам Баарав-Миары, "утверждение о том, что глава ШАБАКа не влияет на расследования или что его устранение от участия в них не навредит им, не согласуется с фактической основой".

"Согласно разъяснениям представителей руководства ШАБАКа, включая закрытые и открытые показания главы ШАБАКа (имеются в виду показания, поданные Роненом Баром после его отстранения), участие главы ШАБАКа в ведущемся расследовании жизненно важно для установления истины. Из-за характера расследования, его важности и стадии, на которой оно находятся, личное участие главы организации в нем является необходимостью", - подчеркивается в предоставленном ею документе.

Баарав-Миара также отмечает, что правительство уже могло завершить назначение постоянного главы ШАБАКа, если бы Нетаниягу передал свои полномочия в данном вопросе одному из министров.

Напомним, что Ронен Бар покинул на этой неделе пост главы ШАБАКа. Временно исполняющим обязанности назначен заместитель Ш. Временное назначение было одобрено Баарав-Миарой в связи с необходимостью заполнить чувствительную должность, несмотря на тот факт, что премьер-министр не консультировался с ней перед объявлением о назначении.