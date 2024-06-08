Минздрав ХАМАСа: в Нусейрате в результате действий ЦАХАЛа погибли более 200 человек

Министерство здравоохранения сектора Газы (структура ХАМАСа) сообщило, что в результате действий израильской армии в Нусейрате погибли не менее 200 человек, десятки получили ранения.

Источники в Газе обвиняют израильских военных в проведении операции в районе оживленного городского рынка, на котором в выходные дни бывают семьи с детьми.

Спасательные службы Газы передают, что по мере разбора завалов число жертв будет увеличиваться.

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя обвинил Израиль в "резне, устроенной в Нусейрате", пообещав, что "палестинский народ не сложит оружие".