Минздрав Газы: в Нусейрате погибли более 50 человек

Источники в ПА сообщают, что в результате действий ЦАХАЛа на рынке лагеря Нусейрат, полном людей, пострадали местные жители. По данным минздрава Газы (структуры ХАМАСа), погибли не менее 55 палестинцев, десятки получили ранения.

Представитель больницы "Аль-Акса" заявил, что стационар переполнен, в нем не хватает места для размещения раненых, и призвал палестинцев сдавать кровь для них.

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя обвинил Израиль в "резне, устроенной в Нусейрате", пообещав, что "палестинский народ не сложит оружие".