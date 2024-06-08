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Израиль

Минздрав Газы: в Нусейрате погибли более 50 человек

время публикации: 08 июня 2024 г., 15:05 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 15:20
Минздрав Газы: в Нусейрате погибли более 50 человек
AP Photo/Jehad Alshrafi

Источники в ПА сообщают, что в результате действий ЦАХАЛа на рынке лагеря Нусейрат, полном людей, пострадали местные жители. По данным минздрава Газы (структуры ХАМАСа), погибли не менее 55 палестинцев, десятки получили ранения.

Представитель больницы "Аль-Акса" заявил, что стационар переполнен, в нем не хватает места для размещения раненых, и призвал палестинцев сдавать кровь для них.

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя обвинил Израиль в "резне, устроенной в Нусейрате", пообещав, что "палестинский народ не сложит оружие".

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