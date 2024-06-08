Сирены прозвучали в Сдероте и окрестностях

Вскоре после 21:00 в Сдероте, Кфар Аза, Нир Ам, Ибим, Мефалсим прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном или минометном обстреле.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что после сигнала тревоги в службу не поступали сообщения о раненых или пострадавших.

Боевое крыло "Исламского джихада" взяло на себя ответственность за последние обстрелы израильской территории.

Информация уточняется.