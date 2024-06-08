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Сирены прозвучали в Сдероте и окрестностях

время публикации: 08 июня 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 21:36
Сирены прозвучали в Сдероте и окрестностях
AP Photo/Kara Durrette

Вскоре после 21:00 в Сдероте, Кфар Аза, Нир Ам, Ибим, Мефалсим прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном или минометном обстреле.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что после сигнала тревоги в службу не поступали сообщения о раненых или пострадавших.

Боевое крыло "Исламского джихада" взяло на себя ответственность за последние обстрелы израильской территории.

Информация уточняется.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2024

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