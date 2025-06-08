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Израиль

Гуманитарная помощь Газе: Бен-Гвир потребовал от Нетаниягу объяснений

Газа
Биньямин Нетаниягу
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 08 июня 2025 г., 11:33 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 11:33
Гуманитарная помощь Газе: Бен-Гвир потребовал от Нетаниягу объяснений
Olivier Fitoussi/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и потребовал от него разъяснений по поводу участия Израиля в финансировании проекта гуманитарной помощи сектору Газы.

Как сообщает "Кан", обращение последовало на фоне публикации, согласно которой в конце мая правительство утвердило перевод 700 миллионов шекелей для поддержки механизма оказания гуманитарной помощи жителям сектора.

"Я изначально был противником допуска любой гуманитарной помощи в Газу, в то время, как наши граждане гниют в туннелях ХАМАСа, а наши солдаты ведут бои в секторе. Однако даже если следовать логике тех, кто считает ввоз гуманитарной помощи необходимым, нельзя мириться с тем, что она оплачивается из налогов израильских граждан, из налогов жителей приграничной с Газы полосы. Эта помощь попадает к тем, кто 7 октября принимали массовое и активное участие в бойне", – заявил Бен-Гвир.

Он потребовал от Нетаниягу провести срочное обсуждение на заседании правительства или военно-политического кабинета для того, чтобы "министры могли получить точные данные и исчерпывающие объяснения по этому вопросу".

Израиль
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