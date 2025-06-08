Правительство обсуждает предложение об ускоренном увольнении Гали Баарав-Миары

На заседании правительства началось рассмотрение предложения министра юстиции Ярива Левина об отстранении от должности юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

В отличие от предыдущего аналогичного предложения, на сей раз министр юстиции предлагает "обойти" этап обсуждения вопроса с комиссией по отбору высокопоставленных фигур. Эта же комиссия во главе с бывшим председателем Верховного суда Ашером Грунисом должна рассматривать вопрос об увольнении юридического советника правительства. Однако комиссия не сформирована, и правительству не удается заполнить вакантные места, в первую очередь место главы Управления государственной службы.

Министр юстиции Ярив Левин предложил обойти этап комиссии. "После первого решения об увольнении Гали Баарав-Миары еще более углубились разногласия между нею и правительством, что привело к парализации работы правительства в различных областях. В этой ситуации по сути стал излишним этап обсуждения на комиссии. Необходимо предоставить правительству возможность принять решение, и в случае если абсолютное большинство министров проголосует за отставку, то разрешить кабинету назначить нового юридического советника, с которым у правительства будет доверие и атмосфера эффективного сотрудничества", – заявил министр юстиции. Левин предлагает, чтобы решение об увольнении юридического правительства считалось принятым в случае, если за него проголосует 75% министров.

Со своей стороны Гали Баарав-Миара представила заключение, согласно которому "поспешное изменение пути увольнения юридического советника правительства является незаконным и противоречащим вердиктам БАГАЦа".

Ожидается, что решение правительства будет оспорено в Верховном суде, который, судя по всему, заблокирует инициативу Левина.

Как сообщалось ранее, намерение уволить юридического советника правительства зиждется на том, что инициаторы этого шага определяют как "длительные и сущностные разногласия" с Гали Баарав-Миарой. В соответствии с решением правительства от 2000 года, основанном на выводах "комиссии Шамгара", такие разногласия являются достаточным основанием для того, чтобы уволить юридического советника правительства.