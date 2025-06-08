Ранение подростка в Ришон ле-Ционе: пистолет обнаружен в рюкзаке одного из его друзей

Телеканал "Кан-11" сообщил новые подробности, касающиеся обстоятельств ранения из огнестрельного оружия 13-летнего подростка на пустыре возле бульвара Минстер в Ришон ле-Ционе.

На месте происшествия полиция задержала двух подростков. В начале расследования подростки утверждали, что в их сторону был открыт огонь из проезжавшего мимо легкового автомобиля. Однако версия теракта практически сразу была отменена следствием, так как в рюкзаке одного из задержанных был обнаружен пистолет.

Следствием установлено, что пистолет принадлежит отцу 16-летнего участника инцидента. У его отца имеется разрешение на ношение оружия. В настоящий момент владелец пистолета находится за границей, он будет допрошен после возвращения.

По версии следствия, дети хотели "испытать оружие" на пустыре рядом со школой. Возможно, выстрел, которым был ранен один из подростков был случайным.

Состояние раненого подростка остается критическим.