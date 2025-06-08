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Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа из туннеля ХАМАСа: "Здесь был ликвидирован Мухаммад Синуар"

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 08 июня 2025 г., 20:09 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 20:13
Пресс-секретарь ЦАХАЛа из туннеля ХАМАСа: "Здесь был ликвидирован Мухаммад Синуар"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин опубликовал видео из туннеля ХАМАСа под Европейской больницей в Хан-Юнисе, в котором были ликвидировани главарь террористов Мухаммад Синуар и командир бригады "Рафах" Мухаммад Шабана.

Эфи Дефрин говорит: "Здесь вы можете увидеть, куда ушли деньги европейской помощи. Они были закопаны в землю для создания террористической инфраструктуры… Мы видим циничное использование ХАМАСом гражданской инфраструктуры, больницы. Вместо того, чтобы помогать простым людям, они сеяли смерть и убийства. Отсюда также они руководили резней на израильской территории 7 октября".

Эфи Дефрин также демонстрирует подземное помещение, в котором находились Мухаммад Синуар и Мухаммад Шабана, когда по ним был нанесен удар самолетами ЦАХАЛа. "Теперь мы можем с уверенностью сказать, что Синуар находился здесь и здесь он был убит", – заявляет глава армейской пресс-службы.

В этом видео вместе с главой пресс-службы снялись бойцы спецподразделения "Яалом" и "Голани", которые участвовали в операции на территории Европейской больницы.

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